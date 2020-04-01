新冠肺炎：台灣增7宗確診　將訂新規限制娛樂活動

台灣中央流行疫情指揮中心周三（4月1日）就新冠肺炎疫情召開記者會，公布當日新增的7宗境外輸入確診個案，令當地累計確診病例增至329宗。此外，台灣的外交部同日發布新聞稿，台府將捐贈1000萬個口罩予美國、歐盟及邦交國家，以支援疫情嚴重的國家及地區。

指揮中心表示，新增個案中分別為3男4女，年齡介乎20多歲至70多歲；當中兩名患者在今年2月6日至3月30日期間，一同與另1名朋友赴美國旅遊，2人先後出現喪失嗅覺及味覺的情況，在返台入境時主動通報病況，機場檢疫人員採檢通報後，於周三確診，為境外旅遊群聚感染的個案。

此外，指揮官陳時中表示，為防止未就醫或無症狀的感染者進入社區，指揮中心將制訂「社交距離注意事項」，分階段鼓勵社會強制保持社交距離，除了醫療、執行公務等活動，娛樂活動等非必要性活動將被列入禁止。另必要性活動亦須維持室內1.5米、室外1米之社交距離，若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1米距離。

台灣的外交部表示，首批捐贈口罩分別為美國200萬個、歐洲國家700萬個口罩，以及邦交國100萬個，並提供84部台產的熱像體溫顯示儀和測溫槍等防疫物資。另將持續評估疫情發展與台灣自身的防疫儲備，接下來將規劃援助包括菲律賓、泰國、新加坡等新南向國家。