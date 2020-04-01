官媒公開19年前中美撞機影片　分析：警告美國

中美南海及台海局勢升溫之際，官媒罕有播出19年前美軍偵察機闖入南海上空，撞到一架解放軍殲8II戰機，致機師王偉機毀人亡的短片。此事當年激起內地民間強烈譴責美國侵犯中國主權的霸道行徑，引發外交風波。分析指出，中方此舉有警告美國的意味。

周三（4月1日）適逢上述「4.1中美南海撞機事件」19周年，官媒播放當年影片顯示，美軍一架EP3電子偵察機飛入海南島東南方上空，解放軍遂派出兩架殲8II戰機升空監視及攔截，其中王偉駕駛的編號81192戰機飛近美方軍機試圖攔截；不料EP3突然左轉，機頭及機翼撞到中方戰機，後者隨即失控墮落，王偉跳傘下落不明，經軍方確認後證賽犧牲；而EP3則未經允許，迫降南海島陵水機場。

事後，中方扣留美國軍機及機組人員，美方亦就事件道歉。中方先釋放機組人員，EP3則經拆卸後運抵美國夏威夷，事件擾攘3個多月。有分析指，中方透過拆卸美方軍機獲取重要情報及戰機技術。

內地至今仍有紀念和緬懷王偉的活動，而他的兒子在2017年亦進入解放軍海某基層部隊工作，繼承父親遺志。王偉的父母亦在新冠肺炎期間，捐助1萬元人民幣（約1.2萬港元）抗疫。

解放軍官媒周三發表文章，羅列中方近年在南海投入軍艦、建設基地、進行軍事演習，不斷提升海上軍事力量，又歌頌王偉用生命守護領土主權。分析指出，針對美軍近期頻頻飛入南海及台海，中方以緬懷王偉為名播片，是要警告美方，解放軍或不惜以生命作代價，喝退來犯之敵，展現強硬姿態。