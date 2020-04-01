新冠肺炎：蓬佩奧斥中國散播假訊息　華外交部批違兩國領導人表態

美國國務卿蓬佩奧日前接受海外媒體訪問時，再度指摘中國散播新冠肺炎疫情的虛假訊息，稱中方迫使西方媒體離開中國，減低外界了解當地疫情的機會。中國外交部發言人華春瑩周三（4月1日）回應，批評蓬佩奧的言論是違反兩國領導人早前通話的表態精神。

華春瑩表示，蓬佩奧的言論符合他一貫的撒謊、欺騙的做法，但完全不符合兩國領導人在上周五（3月27日）通話時的表態精神。她重申，美國在過去兩年無故拒簽29名中方記者的赴美簽證，包括9名常駐記者；而美方仍在本月初要求60名中國媒體駐美記者離開美國，美國疫情發展至目前地步，美方的做法同樣令世界難以了解國內的真實情況。

華春瑩強調，中國政府自此至終秉持着公開、透明、負責任的態度，每天都向世界公布疫情相關的訊息，該做法得到除了蓬佩奧以及美國國內個別議員和政客之外的幾乎全世界所有人的一致、高度肯定和積極評價。中方目前正全力以赴、爭分奪秒穩定和鞏固國內疫情，同時積極支持和幫助有需要國家抗疫，並不需要靠撒謊和造假來贏得甚麼。