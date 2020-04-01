新冠肺炎：華貨輪隔離未夠14日抵澳洲　碼頭工人拒卸貨遭停職

新冠肺炎疫情席捲全球，多個國家及地區均限制境外人士入境。中國大陸一艘貨輪曾在台灣的港口靠岸，惟未達14天隔離觀察下進入澳洲墨爾本碼頭，當地工人因怕受感染而拒絕卸貨。澳洲海事工會周三（4月1日）發表聲明，指66名碼頭工人因此先後被停職，並反映當地防疫措施不妥。

工會聲明指出，陸籍貨櫃船新大連號上次停靠台灣後，離開不到14日就在墨爾本碼頭靠岸；資料顯示，新大連號在3月16日晚約9時由上海出發，18日晚10時抵達高雄，停留16小時後出發前往墨爾本，並於周六（3月31日）早上抵達，但由高雄前往墨爾本的行程只有12天。

根據澳洲政府規定，所有貨輪都需要14日防疫隔離後方可進入口岸，惟大連號的行程日子與其有所牴觸。負責管理涉事碼頭的杜拜環球港務集團表示，據法例規定，貨櫃船只要離開中國大陸後14天就可在澳洲靠岸。

工會發言人向台媒透露，政府沒有針對船上人員檢疫，強調此舉或造成碼頭工人甚至澳洲全體面臨受感染的風險。另反映，澳洲目前疫情來源主要是郵輪及貨櫃船，而後者一般沒有醫生在船上，船員健康情況均由船長決定；要是碼頭受疫情侵襲，將對當地物流帶來災難性衝擊，而醫療物資、食物和家庭日用品供應都會受到影響。