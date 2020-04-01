抖音禁主播講廣東話　違者最重可罰禁播封號

內地近年推廣普通話。內媒報道，網絡直播平台抖音近日就推出新規定，要求主播在直播時講普通話。有粵語主播稱當自己講粵語後遭警告，甚至一度被關閉帳號，批評抖音此舉乃「打壓語言自由」、「不尊重多元文化」，要求尊重「中國是個多語言環境的現實」。

有主播反映，直播時不講普通話即被系統警告，直播畫面顯示，平台會彈出一個提示框：「請盡量說普通話，照顧一下來自五湖四海的觀眾。」亦有人因此被指「違反直播行為規範」，遭禁止直播10分鐘，平台的整改建議是「請盡量使用普通話」。

有粵語類自媒體指出，已不是首次因不說普通話而被禁播，主播認為，作為粵語教學頻道，講粵語很正常，卻因此被禁播感到並不合理。另主播指，「希望看到抖音真正尊重多元文化，尊重中國是個多語言環境的現實的舉措」。有觀眾怒斥：「作為母語是粵語的受眾，難道沒有權利選擇講粵語的主播嗎？」

一份非官方的「抖音直播行為規範」顯示，其中一條是禁止方言直播，包括長時間使用少數民族語言、地方方言、外語、特殊語種；而官方的文件卻沒有這條規例。奇怪的是，主播的確因講方言而被禁播。有網民指出，「覺得自己的母語不被尊重」。