新冠肺炎︰專家指爆發第二波疫情機會低　內地逐步復工復課

新冠肺炎疫情全球大流行，歐美確診人數進一步增加，惟內地疫情逐步緩和，全面進入復工復課模式。截至周四（4月2日）凌晨，內地累計確診病例81556宗，造成3312人病亡；現有確診人數只剩餘2949人，其中466人為重症；另境外輸入病例為808宗。

雖然內地疫情緩和，疫情一度最嚴重的湖北省除武漢市外，其他市縣已全面解封，惟當地近日卻出現糧油短缺的消息，導致市民一窩蜂湧到超市「掃貨」，更有市民囤積了3個月儲糧防備。湖北省糧食局周三（1日）緊急闢謠，強調目前全省已有617間糧油企業復工，口糧消費一年以上，市民毋須擔憂。

面對內地現有確診病人陸續康復，專家認為，內地爆發第二波疫情的機會很少，惟仍需加強防疫，防範境外疫情回流。對於無症狀感染者，專家則認為其傳染性有多強尚待證據說明，現應對密切接觸者及從重點疫區回來的人進行「雙重檢測」，同時密切留意康復者會否出現後遺症。

另一方面，中國加強對外出口或捐贈醫療物資。針對近期頻傳中國新冠病毒檢測試劑及其他醫療用品品質差劣問題，中國商務部聯同海關總署和國家藥監局發文，要求中國企業出口新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等醫療用品，向海關報關時必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，並符合進口地的質量標準要求。