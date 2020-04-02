留美富家女辱同胞「軟骨頭」惹公憤　蘇州紀委介入調查

留學美國的內地女學生許可馨，近日在微博上就新冠肺炎疫情、留學生回國隔離等事，批評中國人「軟骨頭」、「奴才」等言論，強調「一點不想回國」，又聲稱自己是「一靠父母的錢和人脈，二靠蘇州的平台和資源」出國留學，結果被大批網民炮轟。許可馨事後公開道歉，微博帳號亦被刪除，惟網民窮追猛打，紛紛起底。蘇州紀委事後介入調查。

對於網傳許可馨是中國藥科大學公派美國留學生（公費留學）一事，該校周日（3月29日）發表聲明回應，證實許可馨是該校2019屆本科畢業生，但她在本科畢業後，自費出國留學。聲明強調，該校不能理解亦不認可許的言論，個別觀點更是「堅決反對」，校方將進一步核實相關情況，切實履行好學校有關責任。

另國家留學基金管理委員會周三（4月1日）發聲明，針對網傳有個別「國家公派留學人員」發表有關疫情的錯誤言論，經核查，相關人員目前均不是以國家公派身份在外學習。

此外，蘇州市紀委官微周二（3月31日）通報，指針對網傳許可馨父母為蘇州市黨員幹部、公職人員一事，紀委監委將展開調查，如有確實線索涉及到市黨員幹部、公職人員存在違紀違法問題的，當局將依規依紀依法進行處理。