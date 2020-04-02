瀘山大火復燃逼近自來水廠　失守恐釀生態災難

四川涼山州西昌市瀘山大火，周三（1日）一度撲滅後，晚上再度復燃，新產生3公里火線更向山下蔓延，逼近城區。目前，西昌城區已可見到山上明火，惟因理位置山勢陡峭、火勢大，夜間難以撲救，消防隊撲救策略仍以防守為主。另外，四川省消防總隊再次調集各地消防馳援西昌。

據了解，大火逼近山下各個重要設施，其中儲存了20噸濃硫酸的山下邛海水廠受到威脅，多地增援的消防支隊在海濱南路沿線布置滅火點，又在水廠外圍挖掘隔離帶，防止火線越過公路，威脅水廠，惟山火目前已靠近公路，一度只有50米左右距離，多輛消防車排成長龍，向公路邊的林木射水降溫。

現場消防指出，邛海水廠主要供應西昌城市自來水，是市政消火栓的中樞，同時水廠儲存有20噸的濃硫酸（消毒用），一旦流到邛海裏面，不但對水質造成巨大傷害，且恐造成生態災難，且水廠失守，整個市政消火栓沒有水供應，對於下一步處置非常不利。

另外，因應火勢變化，消防又趕到邛海邊的碧海大酒店，設置水槍水炮陣地，堵截火勢，同時協助邛海灣休閑莊等農家樂疏散群眾，搶救搬運液化氣瓶、柴油和柴油等物資。消防又利用遠程供水系統、大功率手抬機動泵、浮艇泵從邛海邊上取水，向前方不間斷供水。

另一方面，省消防救援總隊在山火復燃後，已緊急調度在西昌的涼山、自貢、內江、德陽、雅安、眉山支隊趕赴現場增援。至周三晚上11時許，省消防救援總隊再次調令涼山德昌縣、冕寧縣、喜德縣三個消防大隊3車18人馳援西昌。