新冠肺炎︰戇男心急接女友結婚　落錯站滯留武漢

新冠肺炎早前在內地大爆發，全國實施嚴格封管措施，令不少情侶分隔兩地。各地陸續解封後，情侶們紛紛出行，一解相思之苦。其中家住河南鄭州的程先生，早前購買高鐵票，計劃前往廣州接女友回老家結婚，未料竟在湖北武漢「落錯站」，結果被迫滯留武漢市。

程先生上周六（3月28日）購買了前往廣州的車票，上車後隨即入睡，後來在迷迷糊糊間，聽到車上「到站」的廣播，便匆匆落車，直奔出站口。出站後，程先生看見穿上重裝防護服的防疫人員，還心想為何廣州市「查得這麼嚴」，後來才發現自己誤在武漢武昌站下了車。

程先生立即前往售票處，打算離開武漢，惟因武漢市仍未完全解封，高鐵「只落不上」，所有車票須待4月8日解封以後才可購買。程先生只好找旅店留宿，又因當地賓館旅店尚未復工，最終在當地警方幫助下，程先生才順利找到免費的居住地方。

程先生坦言，女友得悉他的情況後，氣得大罵「你怎麼能笨成這個樣子」，更有一種恨鐵不成鋼的感覺，但更多是擔心。他又指，武漢市目前情況沒有想像中嚴往，所有人都戴上口罩，防護措施十足。