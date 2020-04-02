母親剪線頭日賺30人仔　不孝子偷9300元買遊戲裝備

父母打工賺錢十分辛苦，孩子不應胡亂揮霍。河南商丘市睢縣一名11歲張姓少年，近日玩手機遊戲《和平精英》時，竟偷偷用母親帳戶充值了9300元（人民幣，下同，約1.03萬港元）買裝備；父母得悉後，立即申請退款，惟至今仍未取回。父親張建立坦言，家庭條件本就不好，妻子打工一整年也未必能掙到該筆錢。

據了解，張建立和妻子育有一兒一女，近期因疫情防控，孩子們都在家用手機上網課學習；未料，兒子卻瞞着父母玩手機遊戲，且偷偷用母親的帳戶，在遊戲平台上不斷充值，從上月11日以來，少則10多元（約11.1港元），多則600多元（約667港元），至今已累計9300元。

張建立常年在鄭州打工，今年因疫情尚未外出，全家開支依靠妻子在村裏服裝廠打工支撐。妻子在廠內負責剪線頭，每剪一件只賺1毫，一天剪足300多件衣服，亦只賺30多元（約33.4港元），張建立坦言︰「媳婦（妻子）剪一年線頭也掙不了這麽多錢。」

事後，張建立已與遊戲公司聯繫，對方表示正核實相關情況。張建立稱，遊戲公司的客服人員曾表示，退還費用需要4至5個工作日，惟至今已過去了好多天，他仍未收到相關退款，目前心急如焚。