新冠肺炎：憂無症狀感染者引爆疫情　郟縣再封村

河南省平頂山市郟縣日前新增一名新冠肺炎確診病例，據報患者與當地任職醫生的朋友聚餐後確診感染，而該名醫生與另外2名同事，早前也被確診為無症狀感染者。郟縣近日突然再次宣布封村，據指是擔心無症狀感染者致疫情死灰復燃。

網上近日流傳多份來自郟縣新冠肺炎疫情防控指揮部周二（3月31日）發出的通告，表示當地即日起全面實行封村（社區）、封小區措施。通告內容指，所有村（社區）、小區只保留一個出入口。所有人要憑證出入，測量體溫、佩戴口罩缺一不可。另任何人上班也需出示工作單位所發出的證明，同時不再實行憑健康碼出入。另一份於周三（4月1日）的通告，則要求即日起大部分經營場所暫停營業，多個行業企業實行停工停產

對郟縣突然採取嚴格的社區管控措施，內媒記者向該縣有關部門查詢，證實相關文件屬實。據郟縣疫情防控指揮部一名工作人員向記者透露，當地近日突然出現多宗無症狀感染病例，有關措施是出於對民眾健康的考慮。

另有官員表示，在當地被發現的無症狀感染者中，包括一名兒科醫生，該醫生在未被檢測出新冠病毒之前，曾接觸過不少病人以及病人家屬。事件引發緊張，致當局最終作出決定。