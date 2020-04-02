新冠肺炎：已安排9班包機　接載1457名中國公民回國

國新辦周四（4月2日）就疫情期間中國海外留學生安全問題舉行新聞發布會。外交部副部長馬朝旭指，自3月全球爆發疫情後，中方已安排9班包機，從伊朗、意大利等國接載1457名中國公民回國，其中首班飛往英國的臨時包機，周四上午9時半從上海浦東機場起飛，晚間將抵達倫敦，預計接回約180名在英留學生。目前中國海外留學生總數160萬，仍有142萬人尚在國外。

馬朝旭表示，當局已根據疫情形勢調減國際客運航班量，針對有留學生需要返回內地，民航局將視情形啟動重大航空運輸保障機制，及時開通臨時航班和包機。民航局副局長呂爾學指，目前國際航班總量每周不超過134班。

他指疫情發生後，各駐外使領館通過各種渠道，為留學生提供包括口罩、消毒液等物資的「健康包」，發放的物資均來自外交官個人或使館儲備，其中駐英國大使館已向在英留學生發放20萬份物資。目前正籌集50萬份「健康包」，將利用民航機送往中國留學生集中的國家。另近期有近百名在俄羅斯的中國留學生，因醫學隔離原因未能辦理落地簽證，他稱中國駐外使館已解決有關問題。

教育部副部長田學軍表示，截至周二（3月31日），中國共有36名海外留學生確診新冠肺炎，其中11人已治愈出院。目前數據顯示，海外留學生群體感染數量和比例總體處於較低水平。教育部和駐外使領館建立了海外留學生疫情監測和日報制度，一旦發現感染或疑似病例，將第一時間啟動應急機制。針對早前有學校強制要求中國籍學生搬離宿舍，他指使領館、教育部門已提出交涉，大多已妥善解決。