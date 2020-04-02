新冠肺炎：台行政院追加紓困預算　每人派千元消費券　

台灣新冠肺炎疫情持續蔓延嚴重打擊經濟，台灣的行政院周四（2日）加開臨時會，通過總規模達1.05萬億元（新台幣，下同，約2750億港元）的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案。行政院長蘇貞昌在會後記者會稱，草案目標是「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」。

蘇貞昌率領行政院副院長陳其邁等主要官員一同出席記者會，他表示，如今疫情嚴峻，全球每天約增加5、6萬人確診，台灣雖然守住防疫第一關，但產業仍受衝擊，政府不但要防疫，還要紓困振興。原本提出的600億元（約158億港元）特別預算，是針對第一階段疫情，如今疫情擴散全球，政府因此追加1500億（約393億港元）預算，以拯救台灣。

這項總規模達1.05萬億元（約2750億港元）的紓困方案，除包括兩階段特別預算共2100億元（約551億港元）外，還有1400億元（約368億港元）來自總預算、各類公營基金，其餘7000億（約1838億港元）則為央行、郵政儲蓄金及各公股行庫貸款額度。

記者會上，經濟部長沈榮津介紹政府推出的消費券，目的是刺激市民消費，每名市民每月上限為1000元（約263港元），為期3個月。針對就業方面，政務委員龔明鑫指政府將撥千億穩住192萬人就業，當中300億元（約79億港元）用來協助100萬名自僱人士，每人每月可獲1萬元（約2630港元），同樣為期3個月。