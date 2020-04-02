新冠肺炎：國際航班削減　民航局累計調整106架次

中國民航局周四（4月2日）召開新聞發布會，公布近期國際航班削減及北京首都機場國際航班調整後的情況，其中入境航班較集中的國家分別為泰國、柬埔寨及日本，第一入境點機場累計入境旅客24651人。當局已要求國內外航空公司，在抵離內地的國際航班上採取嚴格防護措施，確保航班的客座率不高於75%。

民航局運行監控中心主任馬兵指，首都機場國際航班調整前每周有205班航班，分別通航美國、南韓、法國、德國、西班牙等33個國家。調整第一入境點計劃實施以來，截至周三（4月1日），累計調整航班106班，涉及境外18個國家，航班量頭3位分別為美國13班、日本13班、加拿大10班。

對於近期國際航班削減，馬兵稱自民航夏秋航季周日（3月29日）實施後，18間內地航空公司計劃執行88班，12個國家的20間外國航空公司計劃執行20班。入境航班比較集中的國家分別為泰國12班、柬埔寨10班、日本9班。另截至周三，除武漢天河機場，湖北省4個機場共有377班航班升降，通行16個航點22條航線，進出港旅客共26423人。