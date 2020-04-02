新冠肺炎：公安部推10項措施　打擊食藥環知識產權犯罪

內地新冠肺炎疫情緩和，企業及工廠等陸續復工。公安部日前推出打擊食藥環和知識產權領域犯罪、保障復工復產的10項措施，包括重點打擊製售假劣新冠肺炎疫苗、抗疫藥品及防護物資等，影視、網絡培訓領域侵權盜版犯罪，全面清理食藥環和知識產權領域犯罪案件，採取掛牌督辦等方式加快辦理，保障權利人企業合法權益。

措施包括打擊製售假劣新冠肺炎疫苗、抗疫類藥品、病毒檢測試劑，口罩、消毒液、防護衣等防護物資和醫療器械；假借防控疫情名義，在食品中非法添加藥品等方式製售有毒有害食品、保健食品，製售病死肉、過期食品，製售不合格餐具包材，危害校園食品安全等。

針對疫情期間影視行業受較大影響以及網絡培訓領域出現的新情況，公安部將與有關部門開展專項行動，強化版權保護。對於工程建設領域製售偽劣產品犯罪，當局將重點打擊製售偽劣建築材料、工程機械、消防設備以及非法採沙等犯罪活動。

除上述措施，公安部還會嚴厲打擊製售假劣農資、涉野生動物等犯罪活動，建立涉企案件快速偵辦機制，進一步改進和規範執法辦案行為，並加強與新聞媒體合作宣傳，增強復工復產企業職工的法治及安全防範意識。