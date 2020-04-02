違規偷運生豬　農業農村部開展60天專項行動整治

農業農村部新聞辦公室周三（4月1日）發布消息，四川樂山市近日查獲一輛貨車，涉嫌從外省違規調運仔豬，並排查出有非洲豬瘟疫情。車上共載有83隻仔豬，其中1隻死亡。目前，該批生豬已按規定處理完畢，疫情調查和追溯工作正在展開。

農業農村部接獲中國動物疫病預防控制中心報告，經四川省動物疫病預防控制中心確認，在樂山市界內的樂自高速大佛停車區，查獲一輛來自外省的仔豬運輸車，並排查出非洲豬瘟疫情。當地已按照要求啟動應急響應機制，對所有仔豬進行無害化處理，並對相關處置地點、環境、道路及運輸車輛等徹底消毒，案件已移交公安機關處理。

針對違法違規偷運生豬行為，農業農村部周四（4月2日）發布新通知，自本月1日至6月1日，當局將集中開展為期60天的專項整治行動。《通知》要求各地要嚴格把控生豬飼養、出欄流通運輸、監督執法等6個環節，加強調運環節監管，嚴查調入調出生豬和運豬車輛。

《通知》指出，如發現無檢疫證明、無牲畜耳標、車輛未備案的「三無」生豬，在當地動物衞生監督機構的監督下，由貨主負責就地就近隔離觀察15天；出現生豬發病、死亡或檢出非洲豬瘟陽性，需撲殺並不得給予補助；建立生豬運輸車輛黑名單制度，對違法違規運豬車輛取消備案。