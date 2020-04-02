新冠肺炎：深圳通過野味禁令　水魚牛蛙可食用

廣東省人大常委會周二（3月31日）通過《廣東省野生動物保護管理條例》，全面禁食野生動物。同日深市人大常委會亦表決通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》（下稱條例），並於周三（4月1日）正式公布，清楚列明食用野味的黑名單和白名單，包括禁止食用貓狗，而水魚、牛蛙、鵪鶉等則列入可食用範圍。有關規定將於下月正式實行。

早在今年2月25日，深圳市人大常委會已就條例公開徵求意見，當時官方解讀中提出，經人工繁育、飼養的龜、水魚、蛇、鳥、昆蟲等動物，因具有不小的疫病傳播風險，因此排除在可食用範圍之外，隨即引起坊間熱議。其後農業農村部於3月4日印發通知，明確指出水魚、龜、牛蛙和美國青蛙等動物可養殖食用。

另條例明確禁止食用各種人工繁育、人工飼養的陸生野生動物及其製品，以及用於科學實驗、公眾展示、寵物飼養等非食用性利用的動物及其製品。深圳市人大常委會法工委負責人稱，貓狗作為寵物，與人類建立起比其他動物更為親近的關係，禁止食用貓狗等寵物是許多發達國家的通行做法，也是現代人類文明的要求和體現。

條例中超過3分1均為罰則，對違法食用、生產經營和飼養野生動物行為的處罰幅度和力度，明顯高於現行法律；例如非法食用野生動物及其製品的，最高可按貨值的30倍處罰。另條例也新增規定，指凡經許可在深圳從事野生動物繁育、飼養，因實施本條例被撤銷或者變更行政許可造成損失，將由市、區人民政府依法給予補償。