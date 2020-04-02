新冠肺炎：3外國人檢測時插隊　手寫信件向公眾致歉

新冠肺炎疫情致人心惶惶，惟3名外籍人士周三（4月1日）在山東青島嶗山區疾控中心進行核酸檢測採樣時，不但就排隊問題與他人發生爭執，更出現不當的言語和行為，引起輿論關注。事後，當事人已被官方批評，並手寫道歉信向公眾致歉。

據了解，當日3人排隊檢測核酸時插隊，遭到一旁的民眾譴責，然而當事人不但直接將一名居民手中的單據搶來扔在地上，還大喊「中國人出去」等。嶗山區公安機關經連夜調查核實，於周四（4月2日）上午會同相關部門，對當事人依法依規進行批評教育，警示其要嚴格遵守中國法律，執行疫情防控有關規定等。當事人也表示誠懇接受，就不當言行致歉。

此外，廣東廣州市公安局周三接報，指某醫院有一名外籍新冠肺炎確診患者不配合治療，更將一女護士打傷。對於接連有同類事件發生，中國外交部發言人華春瑩周四表示，對看到這類報道感到非常難過，稱中方一貫高度重視在華外國公民的生命安全和身體健康，疫情發生以來，也積極為他們的防疫和生活保障提供協助。

她強調，中方有關疫情防控的舉措和規定，對所有在華人士、中國公民和在華外國公民都是一視同仁，對於拒絕執行防疫措施，擾亂防疫秩序，危害公共健康和安全的外國人，中方有關部門將依法追究其法律責任。