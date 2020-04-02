全國禁毒視像會議　趙克志要求加強邊境緝毒　

全國禁毒工作視像會議周三（4月1日）在北京召開，國務委員、國家禁毒委員會主任、公安部部長趙克志談到今年禁毒工作的重點，是要深入開展「淨邊」專項行動，加強邊境地區管控和打擊查緝力度，健全聯查聯控和海上查緝機制，遏制境外毒品滲透入境，集中鏟除一批盤踞境外的「毒瘤」。

趙克志稱，為深挖販毒組織體系、摧毀販銷網絡，要着力追繳毒資收益、斬斷資金鏈條，以實行全環節偵控、全鏈條打擊。提到清理整頓製毒物品，他表示要推進列管芬太尼類物質，完善易製毒化學品進出口雙向核查制度，加強醫藥化工產品市場監管和物流行業管理。在毒品問題嚴重地區，要結合掃黑除惡專項鬥爭，大力整治涉毒黑惡勢力。

趙克志又提出要防止吸毒人員失控滋事惹禍，透過加強排查，落實吸毒檢測措施，積極排查隱性吸毒者。此外，要落實社區戒毒康復主體責任，推進收治病殘吸毒者戒毒，加快戒毒場所和特殊醫療機構建設。同時完善戒毒醫療服務網絡，協助戒毒康復者就業和提供支援，助他們擺脫毒品控制、回歸正常生活。

這次會議由國務院副秘書長、國家禁毒委副主任孟揚主持，國家禁毒委副主任兼國家禁毒辦主任劉躍進在會上作通報。另國家禁毒委副主任梁言順、李少平、陳國慶、鄭富芝、曾益新、胡偉和國家禁毒委委員亦有出席。