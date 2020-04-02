美軍2架B52轟炸機從關島起飛　闖東海執行任務

中美軍事角力持續，繼早前美軍派偵察機飛入南海，近日行動再升級。追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周四（2日）表示，美軍周一（1日）派出兩架擁有空中核子戰略能力的B-52Hs戰略轟炸機，前往東海及日本海執行任務，之後其中一架返回關島安德森空軍基地。中方未有回應。

美軍兩架B-52Hs戰略轟炸機FIXIT01及02，周一離開安德森空軍基地後飛入東海及日本海，其後FIXIT01提前返回空軍基地。此外，美軍兩架B-52Hs戰略轟炸機MYTEE81及82，由印度洋的迪哥加西亞（Diego Garcia）、途經太平洋飛到路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地。惟Aircraft Spots無公布詳細路線圖，美軍機行蹤神秘。

針對事件，台灣的中華戰略學會研究員張競接受東網記者訪問指出，此次美軍出動的B52Hs轟炸機雖是傳統轟炸機，但已有精密導彈武力配備提升，具有執行空中核子戰略能力，展現強大威力。而此次飛行並無協訓的兵力，可定義為單純的飛行訓練。

台灣軍情及航空專欄作家施孝瑋則指出，美空軍近兩、三年來在此海域進行訓練飛行，包括電偵機、反潛機及轟炸機等各式戰機，每周維持2、3次幾已成常態。他認為，B52Hs轟炸機其攻擊的火力主要在於衞星及激光導引之精密導彈的武器配備。