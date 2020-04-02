新冠肺炎：荷蘭批中國口罩不合格　華指發貨前已告知「非醫用」

華春瑩表示，中方企業發貨前已告知荷蘭代理商，這些口罩並非醫用口罩。

新冠肺炎疫情肆虐全球，中國向多國出口抗疫物資，惟近日荷蘭、比利時等歐洲國家媒體報道稱，這些從中國購買的口罩質量有問題，中國外交部發言人華春瑩周四（2日）表示，中方企業發貨前已告知荷蘭代理商，這些口罩並非醫用口罩。

華春瑩指出，中方有關部門初步調查證實，該批口罩是荷蘭代理商自行採購的，中方企業發貨前已告知荷方此批口罩為非醫用口罩，出口報關手續按「非醫用口罩」名義履行。

她又指，中方有關部門已出台更加嚴格的監管措施，要求有關醫療物資出口企業在向海關報關時，必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中方醫療器械產品註冊證書，符合進口國及地區的質量標準要求。

她解釋，口罩分為不同的防護標準和等級，有日用防護和專業醫用之分。當前，各國急需防疫物資，中方善意提醒使用方在購買和使用之前仔細核對產品用途和使用說明，以及是否符合採購方的使用標準，避免急中出錯，誤將非醫用口罩配用於醫用。

她批評個別媒體在未弄清事實之前，炒作所謂的中國產品質量問題，是不負責任的行為，認為此舉不利於國際抗疫合作。