退將憂後備軍人成「炮灰」　台國防部：納今年漢光演習驗證

兩岸局勢升溫，台軍退將、國民黨不分區立委吳斯懷，早前針對台灣的國防相關議題提出書面質詢，表示憂心一旦戰爭爆發，後備軍人將成「炮灰」。對此，台灣的國防部近日回應，指已加強有關訓練，今年起規劃增加「行軍」與「宿營」等課程，並將「後備戰力運用」納入漢光36號演習演練驗證。

吳斯懷上月22日在書面質詢表示，美軍曾屢指台灣後備軍人虛有其表，甚至是無效戰力，故提升後備戰力至足以支撐戰場需求是不容迴避的嚴肅議題。他又稱，面對外界非議，台軍每次都以動員教召達編率接近100%回應，然而實際的下令動員數幾乎達160%以上，其中超過三分一後備軍人曾用各種藉口申請核免以逃避召訓，憂慮一旦台海開戰，面對解放軍中最精銳的單位，負責守備任務的後備部隊倘不能改善訓練與武器裝備，將成炮灰。

對此，台國防部指出，已提升後備軍人訓練強度，如實彈射擊由6發增為21發，成績合格由3發增為4發，增加組合及綜合訓練時數等，另會今年起規劃增加「行軍」及「宿營」等訓練項目，在仿戰場情形下訓練；「後備戰力運用」也會納入今年漢光36號演習演練驗證，以增加後備基礎戰力及實戰經驗。國防部強調，已就動員組織整併、調整部隊類型及調增教召強度三個面向全面檢討並分階段推動，以提升後備整體戰力。