新冠肺炎：全國26省有境外輸入病例　無症狀感染者傳染力低

國務院聯防聯控機制周四（2日）在北京舉行新聞發布會，介紹新冠肺炎疫情防控與醫療國際合作情況。國家衞健委指出，截至周三（1日），全國有26個省份有境外輸入病例，分別來自47個國家。

此外，周三有9個省份和新疆生產建設兵團無本土現有確診病例、疑似病例和密切接觸者。上月12日以來，全國當日新增本土確診病例均低於5宗。

內地近期出現多宗無症狀感染個案。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，有數據顯示，每個確診患者平均會傳染3個人，但無症狀感染者平均傳染人數不到1人，即無症狀感染者傳染力相當於確診病例的三分之一。他指出，從群體水平來看，由無症狀感染者傳播的病例佔總發病人數的構成比有4.4%。

國家衞生健康委疾控局監察專員王斌表示，目前無症狀感染者的報告、流行病學調查和密切接觸者管理的要求和確診病例基本一致；各級醫療機構一旦發現無症狀感染者，要在兩小時之內進行網絡直報，同時在24小時內完成流行病學調查。對發現的無症狀感染者，採取14天的集中醫學觀察，連續兩次標本核酸檢測陰性才可以解除隔離。