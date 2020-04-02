婦人爆婚外情殺鄰居女　逃亡31年改名換姓終落網

山西太原市杏花嶺區東澗河10歲女童陳X於31年前被殺，當時警方經過偵查，鎖定疑犯為鄰居李X釧，然而後者卻潛逃，彷彿人間蒸發。由於當年信息不暢、數據欠缺、通訊落後等，警方始終未能破案。至周日（29日）凌晨，杏花嶺分局警員終於在河南駐馬店市上蔡縣將現年61歲、身份已「漂白」的疑犯拘捕，從而偵破該宗故意殺人案。

事發於1989年12月，經查，原來當時李X釧發生婚外情，被一陳姓男子，即死者陳X的父親得知此事，遂被對方以此要挾索財。李拒絕後，陳男將此事告訴了李的母親和丈夫，致李回家後被丈夫痛打。氣憤不已的她為了報復，遂在該年12月1日上午來到陳X的學校將其騙至杏花嶺區東澗河一土窯洞內，再用早已備好的菜刀將其殘忍殺害。

事後，李X釧潛逃至河南並輾轉多地打工維生，後於2010年漂白身份改叫郭X萍，翌年在河南駐馬店上蔡縣結婚並定居。今年以來，太原市公安局部署開展命案積案攻堅專項行動，杏花嶺分局將該宗故意殺人案列為重點展開偵破工作，並成立專案組。

專案組結合前期工作基礎，通過疑犯一張黑白正面照片，發現與郭X萍高度吻合，遂透過戶籍底簿信息等進一步研判，最終確定了其居住地。疑犯版捕後心理崩潰，如實交代了自己就是李X釧。現該案正在進一步審查中。