新冠肺炎︰警破測溫槍詐騙案　涉額達612萬人民幣

廣州市公安局周四（2日）通報，警方近日破獲一宗特大測溫槍詐騙案件，拘捕14名疑犯，繳獲涉案現金86萬元（人民幣，下同，約95萬港元），查扣2輛高級跑車及其他贓物，涉案金額高達612萬元（約681萬港元）。警方表示，此案是該市迄今以來破獲測溫槍詐騙金額最高的案件。

據通報，越秀區警方上月11日一名葛姓男子報案，指被一名吳姓男子以賣測溫槍為名，詐騙612萬元。由於涉及疫情詐騙，且金額巨大，警方立即成立專案組展開調查，並於翌日拘捕吳男。

經查，吳男未有從事醫療器械方面的工作，手上也沒有測溫槍可供出售。吳男供稱，他今年2月認識了2名男子，得知對方有測溫槍出售後，便想通過買賣賺取差價。惟他承認，自己從沒見過對方的貨，也不知道對方的公司在哪裏。

通過銀行匯款帳房入手追查，警方鎖定一個以黃男和「康總」等人為首的詐騙團夥，並於上月15日至25日期間，分赴四川、湖南和廣東多地，先後拘捕13名疑犯。經查，該團夥以批發測溫槍為名詐騙，獲得贓款後用於開辦公司和高檔消費。

目前，警方已對涉案14人刑事拘留，另對在逃成員黃男等2人展開追捕，案件仍在進一步偵辦中。