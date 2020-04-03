35歲女法官疑工作壓力過大　家中墮樓亡

年僅35歲的甘肅省酒泉市肅州區人民法院法官周國霞，早前從家中墮樓死亡。其弟弟周明傑周四（4月2日）接受內媒採訪時表示，姐姐的死亡疑因工作壓力過大所致；同時家屬已和肅州區法院達成善後事宜處理協議，現正在落實。

肅州區法院表示，周國霞於上月9日晚從金水灣小區家中陽台自己墮樓死亡，家屬對死因無異議並要求不進行屍體檢驗，單位亦第一時間組織人力、物力協助妥善處理後事。

不過在周明傑看來，姐姐的死跟工作壓力過大有關，她上月3日在開庭過程中出現身心極度疲憊，無奈只好休庭，並在幾日後在家屬陪同下去醫院進行了檢查。周明傑續指，姐姐當時還沒等診斷結果出來，就已在微信中稱覺得工作陷入絕境，並已跟庭長請假。不放心的他於是在當天從外地趕去看望周國霞，卻遇上事故發生。

肅州區法院微信公眾號去年曾發布文章稱，隨着全院民事案件數量大幅度上升，周國霞的收案數也逐年上升，其中在2018年1至9月，其收案數已經達354件，遠高於2016年全年的219件及2017年全年的290件。由於數量眾多且很多案件案情複雜，周不得不常用中午休息時間書寫並修改法律文書，甚至周末和假日也要帶着年幼的孩子在辦公室加班。

肅州區法院已在周一（3月30日）指出，法院正結合法律政策向有關部門申報死亡撫卹金，確保依法辦事、公正無私，同時注重對死者家屬的心理疏導及生活幫助。