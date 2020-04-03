科考隊完成任務返航　首次在南海發現「鯨落」

內地傳媒報道，搭載了60名科考隊員和「深海勇士」號載人潛水器的中科院「探索一號」科考船，完成為期22天的「西太平洋典型海山生態系統的關鍵過程及驅動機制」科考任務後，周四（2日）下午返回海南三亞港口。在考察中，科考隊首次在南海發現一個3米長的「鯨落」，是中國科學家首次發現該類型生態系統。

「鯨落」是指鯨魚死亡後，落入深海形成的生態系統，與熱液、冷泉一同被稱為是深海生命的「綠洲」。科考隊首席科學家、中山大學副教授謝偉指出，目前國際上發現的現代自然鯨落不足50個，這些鯨落根據其降解狀態及群落結構，可分為3個時期，分別是移動清道夫階段、機會主義者階段、化能自養階段；而位於南海的鯨落，尾部仍可觀察到有鼬鳚魚在撕扯肌肉，表明它尚處在第一個階段，可能是一隻死亡不久的鯨魚，具有長期觀測的價值。

謝偉又表示，深海生物通常是處於食物貧瘠的狀況，一頭鯨死亡後，會快速沉入海底，將營養物質帶到深海，成為深海生命的綠洲，孕育著豐富多樣的生命；此次發現對於認識海洋生態系統如何維持深海生命的機制，和深海生物多樣性資源的保護和利用意義重大。