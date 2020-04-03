4人販賣淫穢物品謀利罪成　二審駁回上訴首腦獲刑13年

內地有手機App涉嫌集合逾百個色情直播平台，存儲大批淫穢色情影片，再通過發展代理、招攬用戶充值當會員等方式非法謀利。法院去年一審認定，4名被告販賣淫穢物品牟利罪成，分別判囚3年至13年不等及罰款，被告之後不服上訴。浙江嘉興市中級人民法院周二（3月31日）二審，裁定駁回上訴，維持原判。

前年3月，嘉興市警方發現有手機App提供淫穢色情直播平台及影片，用戶只要付費就能觀看。專案組翌月派出大量警力，分別赴福建、上海、廣東等20個省市，對首批已查明身份平台代理人集中收網，拘捕200餘名疑犯，其中對144人採取刑事強制措施。

首次收網後，涉案平台仍大肆發展代理，不斷在微信、QQ、微博等社交平台上推廣涉案App。專案組繼續調查，發現平台的組織者和管理者盤據於柬埔寨西哈努克港，遂於同年8月與柬埔寨警方合作，拘捕平台負責人陳佳雄等18名疑犯，一舉搗破利用網絡傳播淫穢物品謀利的特大犯罪集團。

經查明，陳佳雄等人自2017年7月以來，拉攏他人在境外架設伺服器，自行開發App傳播淫穢影片，再通過操控境內總代理，發展一級、二級代理等，分銷充值卡密碼非法牟利。經鑑定，該平台共販賣充值卡密碼207.97萬張，已使用196.2萬張；從後台伺服器下載1624段影片，其中1563個屬於淫穢片段；收入資金合計2046.02萬元（人民幣，下同，約2274.5萬港元）。

浙江嘉興南湖法院去年12月開庭一審，認定色情直播平台的4名主犯販賣淫穢物品謀利罪成，其中陳佳雄獲刑13年，處罰200萬元（約222萬港元），其餘3名被告分別被判囚10年、12年及緩刑4年，並處罰2.5萬元至160萬元不等（約2.8萬至177.9萬港元）。嘉興中院日前二審裁定駁回4人上訴，維持原判。