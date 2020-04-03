23歲女隆胸後變「大細波」　醫院︰不當外力所致

愛美之心，人皆有之。重慶一名23歲王姓女子早前不忍經常被嘲笑「女漢子」，早前花了6萬元人民幣（約6.6萬港元）在愛思特整形醫院接受隆胸手術；惟術後，王女士卻出現「大細胸」情況，其中一邊胸更出現脹痛、下垂情況，導致王女士眾叛親離。對此，涉事醫院強調有關假體符合衞生標準，又質疑假體變形是受到不當外力所致。

「我朋友一天到晚說我是一個女漢子，沒有胸，因為語言的刺激，我就對整形胸部產生興趣。」王女士憶述，她一年前毅然花錢隆胸，希望可尋回自信。惟接受手術後僅1個月，她便發覺胸部開始下移，該向院方詢問，惟醫生指屬正常情況，後期可以恢復。未料，她近日發現胸部嚴重變形，假體下移超過3厘米，且伴隨刺痛感。

王女士又指，她為了隆胸，經常與家人爭執，後來離家出走。在胸部開始變形後，其男朋友更與她分手，連其母親也不斷罵她︰「你以後還要結婚還要嫁人，以後怎麽辦？」

對此，醫院經理強調，他們使用的假體是從南韓進口，符合相關衞生標準，且假體的重量也是經過嚴格測算，不可能有差錯，最有可能的是王女士在生活中遭受了不當外力，才導致了這樣的情況發生，具體原因仍需檢查鑑定。惟王女士不滿院方的解釋，十分擔心假體質量有問題。她目前已向江北區醫調委反映，希望當局介入查清原由。