新冠肺炎：5老師隱瞞學校　赴南韓求學捱轟

河北邢台市邢台學院有5名大學老師近日被指隱瞞校方，違反有關防疫規定，以博士學位畢業和簽證到期為由，在疫情期間前往南韓求學。該學院有關管理人員被指監管不力和失職瀆職，早前被當地疫情工作領導小組辦公室作全市通報批評處分。

校方周四（2日）在官網公布詳細情況，指該校在上月9日發布暫緩公職人員出境要求，有19名老師受影響，需中止原定出境行程、取消航班等，涉事5人亦包括其中。他們均表示執行有關政策，取消原有行程。惟校方於上月26日至28日得悉，張X國、王某、張某、宋某某等5人已先後從北京出境，抵達南韓。

5人未有向校方通報或經審批出境，指南韓全州大學要求攻讀博士學位學生需於3月底前返校，參加畢業論文答辯，否則被休學、延期畢業等處分。另有老師的留學生簽證將在上月31日到期，逾期後將無法以留學生身份前往南韓。

通報顯示，有關老師因私擅自出境，公然違法違規，上述事件暴露該學院黨委在學校管理上存在較大問題，相關人員監管不力、失職瀆職，令相關政策未能落實，經相關部門研究決定，對邢台學院予以全市通報批評。