新冠肺炎：5類醫療產品出口　需提供有效註冊證書

商務部新聞辦公室周四（4月2日）發布，日前與海關總署、藥監局共同出台的《關於有序開展醫療物資出口的公告（2020年第5號）》（下稱《公告》），要求出口的檢測試劑、醫用口罩、醫用防護衣、呼吸機、紅外體溫計等5類醫療產品，必須取得國家藥品監管部門相關資質，符合進口國（地區）質量標準要求。若有質量問題，當局將依法懲處。

《公告》要求，企業申報出口上述醫療物資時，需提供出口醫療物資書面或電子聲明、醫療器械產品註冊證書；海關將憑藉註冊證書驗放。國外採購方應選擇內地藥品監督管理部門註冊的產品供應商，若採購和使用途中出現問題，建議買賣雙方按商業化原則妥善協商解決。若出口的醫療產品僅獲國外相關標準認證，建議相關企業申請內地醫療器械產品註冊證書。

《公告》出台後，海關總署採取多項措施優化醫療物資出口通關工作，包括成立專項工作組，嚴格按照有關部門確定的出口醫療物資合格企業名單，依法監管驗放；嚴厲打擊出口侵權醫療器械、口罩等防疫商品的違法行為；支持企業通過電子方式填報相關證明；提高查驗作業的精準度和有效性。