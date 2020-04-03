新冠肺炎：台乘客搭巴士需戴口罩　違者最高罰1.5萬新台幣

台灣的中央流行指揮中心周五（3日）舉行記者會，指揮官陳時中公布，新增9宗確診病例，其中7宗為境外輸入病例，兩宗本土病例。本土確診患者分別為60多歲和40多歲女性，前者近日未曾出境，但她的丈夫於上月17日自美國返台，女患者隨後出現咳嗽、流鼻水等症狀。

指揮中心表示，60多歲女患者是早前自美返台發病確診男子的妻子，曾在上月24日至28日期間多次求醫，直到上月31日入院隔離治療，周五檢測確診。另有一名本土病例暫未知感染源。

新增境外輸入病例中，指揮中心指出，患者分為5女2男，年齡介乎20多歲至60多歲，入境時間為上月14日至4月1日，發病日期為上月19日至30日，發病前曾到美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國旅遊、工作和留學。其中一名患者曾參加奧地利、捷克旅遊團，該團目前已累計6人確診，該患者在上月25日發病，周五確診。

陳時中表示，民眾乘搭巴士等公共交通工具時，無法實現1.5米的室內社交距離時，乘客需戴口罩，經勸告無果後，違者將按傳染病防制法罰款3000至1.5萬元新台幣（約788至3900港元）。

另外，台灣自周五開始，對所有入境旅客加強隔離管制，如過去14天曾有發燒或呼吸道等症狀，除要在機場或醫院接受檢測外，並需要在指定地點接受居家隔離。台北和新北計劃從下周四（9日）開始，實施成人14天內可買9個口罩新規後，乘客乘搭巴士和捷運，均需戴口罩。