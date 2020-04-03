美台高層舉行網上會議　變相打破官員不得接觸慣例

陸美關係近期持續升溫，美國總統特朗普不顧北京強烈反對，在上月底簽署《台北法案》後。美國在台協會（AIT）周五（4月3日）表示，AIT、美國國務院與台灣的外交部等部門，於周二（3月31日）舉行了網上會議，討論如何擴大台灣的國際組織參與度，其中包括美方會協助台灣在世界衞生大會中，恢復觀察員身份。

美國國務院發言人辦公室隨後確認事件，表示參與網上會議的分別有美國國務院、AIT、駐美國台北經濟文化代表處及台灣的外交部等部門的高階官員參與，其中包括美國國務院國際組織局代理助理國務卿普萊爾（Pam Pryor）、國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）、亞太首席副助理國務卿科沙普（Atul Keshap）、亞太副理國務助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、台灣駐美代表高碩泰、台外交部政務次長謝武樵、台外交部國際組織司司長陳龍錦。

美國國務院表示，雙方官員在會議上，不僅分享台灣的新冠肺炎抗疫成果，也討論了如何恢復台灣在世界衞生大會（WHA）觀察員身份，讓台灣與世衞透過其他途徑，建立更緊密合作；更指出，美台雙方將強化抗疫合作，擴展台灣國際組織的參與度。

據了解，該此網上會議是「台北法案」生效後，台美官員首次進行會議，變相打破了美台官員不可接觸的慣例。雖然陸方多次對「台北法案」提出強烈反對，指法案嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，但特朗普依然在上周四（3月26日）正式簽署生效，並按要求在網上會議上討論美方協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強美台雙邊經貿關係的事宜。