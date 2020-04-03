新冠肺炎：留學生瞞出境史　出席婚禮後確診累逾百人隔離

新冠肺炎疫情下，隱瞞出境史是非常缺德的行為，然而甘肅臨夏州一名25歲胡姓男留學生早前從外國歸國後，不但對此隱瞞，不進行居家隔離，還參加婚禮、上墳，結果確診後致上百人被隔離，目前已以涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。

最高檢聯合公安部周五（3日）發布境外輸入型疫情防控典型案例，顯示胡男2015年赴埃及留學，在愛資哈爾大學高中部（預科）學習語言。他上月6日從埃及開羅機場登機，經阿聯酋杜拜轉機，最後於上月7日到達北京，再於翌日乘機到甘肅蘭州中川機場。胡父當時駕車將胡男接回位於臨夏州某縣家中，並告知兒子要按當局規定隔離，但胡男未聽從勸告，隨後幾天如常外出購物、走訪親戚，甚至還陪妻子做產檢。

上月10日，縣公安機關將胡男從國外回境情況通報縣防疫指揮部，兩天後，縣城關衞生院工作人員到胡的家中進行身體檢查，明確提出必須居家隔離不得外出並每日報告體溫檢測情況的要求，然而這段時間胡男隱瞞從埃及、阿聯酋入境事實，謊稱自己從北京歸來沒有出入境，未執行居家隔離的要求，更先後去了岳父家、參加同學婚禮、上墳等。

最終，胡男在上月14日確診，導致45人被定點隔離、88人被居家隔離。目前，胡男已治愈出院，並按疫情防控要求集中隔離觀察，惟同時被當局以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，司法機關下一步將依法予以追訴。