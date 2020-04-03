新冠肺炎：無症狀感染者難致大流行　中關村復工率超9成

新冠肺炎疫情全球蔓延，國務院聯防聯控機制周五（3日）舉行例行記者會，會上指出疫情爆發後，科技部已照部署進入戰時狀態，將所有優秀的科研力量投入抗疫，應急科研經費是3.2億元人民幣（約3.55億港元）；截至周四（2日），188家北京中關村科技企業的復工率，達96.8%。

科技部成果轉化與區域創新司司長包獻華指，科技部高度重視病情反復和無症狀感染者的問題，但呼籲市民不必過度恐慌，因為據數據統計，目前仍未發現病情反復患者導致疾病傳播的確切病例；而專家同樣認為無症狀感染者導致大流行的可能性不大。

資源配置與管理司司長張曉原表示，科技部在疫情爆發後，按中央、國務院統一部署，迅速成立了涉13個部門的科研攻關組，對鍾南山帶領的專家組進行項目部署，做到立項當日經費就能撥付到位；部署了5種技術路線研製疫苗；每個科研項目都配備專員，跟蹤了解支援研究中遇到的困難；另派專家組常駐武漢，協調一線醫療、科研機構。

高新技術司司長秦勇表示，疫情期間內地多個研究院都積極將人工智能技術和產品，用於疫情分析、識別測溫、病毒檢測、輔助診療等方面，其中人工智能輔助診斷系統、人臉識別、智能測溫、智能語音機械人等，在抗疫中都發揮了很好的作用，也產生了很好的效果。科技部將進一步加大對人工智能發展的支持，特別是人工智能技術在傳染病防治、藥物研發等方面的應用。