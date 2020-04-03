新冠肺炎：華外交部指分享防疫經驗　不是地緣政治工具

針對西方國家部分輿論指，中國正將新冠肺炎疫情轉變為地緣政治武器，以提高影響力，中國外交部發言人華春瑩周五（3日）在例行記者會上表示，中方分享抗疫有效經驗，不會以此用作地緣政治的武器或者工具。另外交部發布最新疫情高風險國家名單，當中包括美國、意大利等國。

華春瑩表示，疫情是一場突如其來的遭遇戰和阻擊戰，現在中方在做的就是全力以赴、爭分奪秒，爭取最小的代價，最大程度地保護好民眾的生命安全及身體健康，並為其他國家抗擊疫情多出一份力，多盡一份心。至於在抗擊疫情防控當中，她指中方很樂意同其他國家分享一些比較有效的做法和有益的經驗，但中方不會把其用作地緣政治的武器或者工具，並強調領導權不是靠吹就能吹出來的，靠爭就能爭出來的。

對於美國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克日前表示，中國因宗教信仰囚禁了上百萬新疆穆斯林人員，呼籲中方在疫情期間釋放在押「宗教犯」，華春瑩表示說法純屬憑空捏造，信口開​​河，批評布朗巴克是又一位造謠專家。她強調，中方依法保護公民宗教信仰自由，不存在所謂宗教犯，而流行性疾病不分國界、不分種族，中方奉勸布朗巴克們停止借疫情操弄政治議題，停止污衊抹黑中國、破壞中美抗疫合作，應把心思用在應對美國疫情。

華春瑩進一步表示，病毒不會給外交官豁免權，綜合考慮當前形勢需要和各國駐華外交領事人員安全，中方建議各使團5月15日前，暫停安排人員返京或輪換。

此外，根據全球疫情形勢變化，外交部更新中國公民暫勿前往新冠肺炎疫情高風險國家的提醒，鄭重提醒公民暫勿前往意大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、南韓、瑞士、英國、荷蘭、奧地利、比利時、挪威、葡萄牙、瑞典、澳洲利亞、巴西、土耳其、馬來西亞、丹麥、加拿大、以色列、捷克、愛爾蘭、菲律賓、泰國等高風險國家。至於仍在上述國家的中國公民則要做好自我防護，謹防交叉感染。