新冠肺炎：鍾南山料全球疫情4月底結束

新冠肺炎疫情肆虐全球，中國工程院院士鍾南山周三（1日）接受內媒記者採訪時表示，內地已經採取了強力的壓制方法，應該不會出現第二波疫情高峰；另外，他估計全球疫情會在4月底結束，但至於新冠病毒會否每年爆發，則無人可以預計。

鍾南山表示，中國已經有了第一波疫情爆發的經驗，並建立了有力的監測系統，新發現的患者會即時被隔離，故不會出現像第一波那樣的疫情暴發；而全球包括美國在內，都採用了強力措施，對患者實行最原始、最有效的居家隔離措施，故疫情有望在4月底左右緩和，同時病毒亦會隨高溫，而降低活性。

鍾南山指，雖然無症狀患者有明確的傳染性，但沒有證據說明這種傳染性十分高。無症狀患者在14日內，有機會變成有症狀；另調查發現，潛伏期在14天以上的攜帶病毒者，佔比僅約在1%。

另有內媒發現，鍾南山隸屬的醫科大學附屬第一醫院官網，顯示鍾南山每周四下午會到醫院門診接診，挂號費為1200元人民幣（約1335港元），但工作人員表示，目前鍾南山的具體的出診時間由鍾院士團隊統一安排，鍾南山在疫情期間仍然會將主要精力用於抗疫一線，正式出診需等到疫情結束之後。