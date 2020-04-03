河源市委前副書記等兩廳官　涉嚴重違紀違法被雙開

廣東省紀委監委周五（3日）通報，河源市委前副書記彭定邦及廣東食品藥品職業學院前黨委副書記、院長鄭彥雲，因嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍及公職），二人涉嫌犯罪問題已移送檢方依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，彭定邦喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，多次違規接受宴請；違規為他人職務晉升和工作調動予以幫助並收受巨額財物；違規收送禮金，違規從事營利活動；濫權妄為，充當惡勢力「保護傘」，徇私干預執紀活動；與私營企業主大搞權錢交易等。

鄭彥雲則收受禮金、消費卡和接受旅遊活動安排；組織觀念淡漠，違規為他人謀取人事利益；私慾貪欲膨脹，利用職務上的便利，在工程建設、醫療器械檢測等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

二人嚴重違反黨的組織紀律等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予二人開除公職處分；由廣東省監委給予其開除公職處分，其中彭定邦被終止省第十二次黨代會代表和河源市第七次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得。

現年58歲的彭定邦為廣東五華人，在職研究生學歷，1982年8月參加工作，曾任河源市委常委、政法委書記，市公安局黨委書記、局長等職務，去年10月被免去河源市委副書記職務。現年57歲的鄭彥雲則為廣東潮陽人，研究生學歷，1986年7月參加工作，曾任中山醫科大學附屬第三醫院副院長，此後擔任過廣東省藥品不良反應監測中心主任等職，2014年11月任廣東食品藥品職業學院黨委副書記、院長，去年12月被免去上述副書記職務，今年1月被免去上述院長職務。