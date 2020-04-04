江歌母親起訴劉鑫　法院網上公告傳票7月開審

轟動全國的中國籍女留學生江歌被殺案，兇手陳世峰雖已判囚，惟案件未有告一段落。江歌的母親江秋蓮事後以生命權糾紛為由，入稟起訴案發時見死不救的劉鑫（現名劉暖曦），惟劉一直拒收法庭傳票，山東青島城陽區人民法院周日（3月29日）以網上公告形式，向劉送達傳票和起訴狀。案件預計今年7月開審。

案發於2016年11月3日凌晨，年僅24歲的江歌與合租閨蜜劉鑫一同返回位於東京中野區的住所時，遇見埋伏多時的陳世峰。陳世峰是劉鑫的前男友，多番威脅復合不果，3人發生爭執。江歌讓劉鑫先回到居所，自己留在走廊與陳交涉，未料遭陳持刀襲擊。劉鑫聽到江歌慘叫後，仍全程反鎖屋內，未有施以援手，只報警求助，直至警員到場後才開門，最終江歌身中22刀，送院搶救後失血過多不治。

「為閨蜜擋刀而被殺」的話題性，江秋蓮、劉鑫與陳世峰說法不一，加上江秋蓮在國內外發起聯署，希望日本司法部門判處陳世峰死刑，令案件廣受關注。東京地方裁判所2017年12月宣判，裁定陳故意殺人罪、恐嚇罪罪名成立，判處有期徒刑20年。

另一方面，劉鑫在案發後與江秋蓮交惡。江秋蓮披露了劉鑫的個人訊息，認定女兒是為劉而死，劉鑫則一度威脅不出庭作證，甚至疑聘用網絡水軍攻擊江秋蓮。在陳世峰獲刑後，江秋蓮去年10月28日正式向劉鑫提出民事訴訟，但劉鑫一直拒收法庭傳票。

對此，城陽區法院以網上發公告形式，向劉鑫送達起訴狀副本、變更訴訟請求申請書、應訴通知書、舉證通知書及開庭傳票，公告之日起經過60日，即視為送達。公告指出，劉鑫提出答辯狀和舉證的期限，分別為公告期滿後的15日和30日內，並定於舉證期滿後的第3日開庭審理，逾期將依法缺席判決。