英媒︰受非洲豬瘟重創　華向法買種豬重建養豬業

非洲豬瘟早前肆虐內地，重創養豬業。英媒報道，中國今年以來已動用6架飛機，從法國進口逾4000頭高質量法國種豬，以重建數量銳減的生豬種群。惟業界人士估計，中國可能需要150多架飛機運送種豬，才能使養豬業恢復到正常水平，料今年單從法國進口的種豬便超過1.1萬頭，相當於中國2017年從全球進口總和。

據報道，內地爆發非洲豬瘟後，母豬數量銳減約60%，急需生豬補欄。中國進口種豬注重更高的生殖率和豬肉質量，一頭頂級的種母豬一窩可以生16頭小豬；單單是法國愛科欣種豬繁育公司，今年1月及3月便先後派出4架波音包機，向中國運送約3400頭豬，且按照合同，該公司今年還要再包6架飛機向中國運送種豬。另外，中國企業亦向其他育種公司進口種豬。

惟報道指，生豬進口繁瑣的檢疫程序及新冠肺炎疫情帶來的阻礙，限制了中國進口生豬的總體數量。在裝運前，生豬必須經一個月的健康檢查，再經中國官方獸醫30天的隔離觀察。抵達中國後，生豬還將在檢疫中心再待45天，確保牠們沒有感染疾病。生豬運輸專家又指，新冠肺炎疫情讓生豬運輸變得更複雜。往返歐洲和中國的貨機數量大幅減少，導致成本上升。