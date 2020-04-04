男生校內疑遭3人推落樓重傷　家長心痛求真相

台灣新北市板橋區一名小五男生，日前離奇在學校5樓墜落至1樓遊樂場，幸遊樂場地面鋪設了軟墊，男生未有生命危險，但全身多處骨折、肺部受傷且內出血，目前仍在深切治療部醫。其家長事後在網上發文，質疑兒子遭人推下樓，引起關注。警方已介入調查。

事發於周二（3月31日）下午5時許，男童家長聲稱，兒子是排球校隊隊員，事發當天正留校練習；惟他獨自如廁，洗完手離開洗手間後，忽被3人從5樓推落1樓，直到晚上7時許才被發現。經醫院診斷，男童右側氣胸、血胸、骨盆腔骨折、肺挫傷、肋骨骨折、縱隔腔氣腫、肝臟撕裂傷、右腎血腫，一度被下發病危通知單。

家長又指，他們翌日（4月1日）已向警方報案，惟因學校5樓沒有安裝閉路電視，只有男童墜落至1樓瞬間的監控畫面，令調查未有進展，坦言︰「每個寶貝都是家長的心頭肉，家長心痛求真相。」

對此，校方表示，涉事男生事前曾向教練表示要回家做功課，教練便與家長聯繫，惟因未得家長同意，故要求男生留在活動中心與隊友收拾器材。直到練習結束後，教練發現男生的書包、球鞋等仍在活動中心內，卻未發現男生蹤影，遂聯繫家長一同搜尋，終發現男生倒臥在遊樂設施旁的軟墊上。

校方強調，警方已翻查校內相關閉路電視畫面，暫未發現可疑人士進入校園，校方將全力配合調查，詳細事發原因有待警方進一步釐清，呼籲各界勿過多的臆測，避免將對學校師生造成二度傷害。