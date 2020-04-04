女子阻兩犬撕咬無果摔倒致殘　獲賠償19萬人民幣

上海市徐匯區女子郁夢去年1月用狗繩牽引薩摩耶犬到樓下公園散步時，突然衝出一隻未綁狗繩的貴賓犬，兩狗互相撕咬。郁女見狀拉扯狗繩，企圖分開兩狗無果，更多次摔在地上。郁女手腕疼痛難忍，送院治療發現手腕骨折，致10級傷殘，將貴賓犬主人蕭弘告上法庭。蕭弘因未綁狗繩，被法院判負全責，向對方賠償19萬元（人民幣，下同，約21萬港元）。

兩狗互相撕咬，蕭弘隨後到場，見郁女摔倒在地，便搶過薩摩耶綁住的狗繩，成功拉開兩狗後，抱走貴賓犬。郁女表示，蕭女事後未向她道歉，僅同意賠償1萬元醫療費，雙方未能和解，「治療費用已用近4萬元（約4.5萬港元）」。

案件近日在上海市徐匯區人民法院開庭審理，蕭女在庭上辯稱，郁女飼養的是大型犬，對方在拉扯途中摔倒，與她未為貴賓犬綁好狗繩無關。蕭女續稱，事發地點是相對封閉的環境，才為愛犬解開狗繩。

法院經審理認定，蕭女違反《上海市養犬管理條例》的有關規定，帶狗隻外出時，未為愛犬綁狗繩，亦無向有關部門辦理養狗登記證等，蕭女需負擔郁女的殘疾賠償金、醫療費、護理費、營養費等費用。