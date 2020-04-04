男子殺人後逃亡18年　回家驚悉父親離世後自首

廣西桂林市全州縣一名陸姓男子，早年因不忿被一名綽號「亮哥」的男子勒索，憤而持刀將其殺害，其後潛逃至深山躲藏。直至近日因新冠肺炎疫情排查，陸男見無處可逃，只好返回老家，才得悉自己離家期間，父親早已離世。陸男悲痛欲絕，上周六（3月28日）終在家人陪同下投案自首，結束18年逃亡生涯。

事緣於2002年1月某天，陸男駕駛一輛三輪車在街上載客時，意外與一名騎單車的男子相撞。男子倒地受傷，要求陸男賠錢，亮哥亦來到現場，聲稱男子是其親戚，非要陸男賠償，甚至強行搜身，拿走陸男幾十元，其後又威脅陸男「以後見一次打他一次」。數天後，陸男又在街上遇見亮哥，亮哥繼續索取醫藥費，更動打毆打陸男，陸男遂掏出水果刀刺傷亮哥，其後逃去。

亮哥送院搶救後不治，警方立即展開調查，惟因陸男早已逃到深山，且一直未有與家人聯繫，令警方追捕無果。原來，陸男逃到深山後，再翻山越嶺潛逃至湖南多地躲藏，期間隱姓埋名，四處流浪，依靠撿破爛維持生計，過着非人的生活。

直至近日受疫情影響，全國對居民實行網格化摸底排查。陸男見無處可逃，便悄悄潛回全州縣尋找家人。惟得知父親已去世後，陸男傷心欲絕，在家人耐心規勸下，最終選擇向警方投案自首，並主動寫下悔過書，希望得到受害人家屬諒解。

目前，陸男已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。