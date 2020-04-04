醉駕男為避家庭煩惱　竟駛進派出所自首

常言道︰「酒醉易累事。」上海一名冀姓男子日前與妻子吵架後，為了躲避家庭煩惱，竟然喝得爛醉之後，再駕車駛進派出所投案自首，令值守警員目瞪口呆。最終，冀男亦如願被捕，目前因涉嫌危險駕駛罪被警方刑事拘留。

事發於周二（3月31日）凌晨3時許，冀男駕車駛進派出所後，便大喊：「我喝酒了，我開車了，我來投案自首。」警員起初還以為自己聽錯，但見冀男臉色發紅，滿身酒氣，便為他進行呼氣式酒精測試，檢測結果為232mg/100mL。惟冀男得知自己體內酒精濃度後，卻表現得坦然自若，並向民警傾訴道：「壓力太大了，我實在受不了了，我就想進看守所幾天，避避我老婆，快把我抓起來吧。」

原來，冀男當晚和妻子吵架後心情鬱悶，於是找了幾位朋友外出借酒消愁。豈料剛喝到一半，妻子就不停致電催促他回家照顧孩子。眾人見狀，勸說冀男乘的士回家，和妻子好好談談。然而，冀男趁朋友離開後，獨自駕車回家。途經派出所時，他忽想到酒駕可以拘留，便駛入派出所自首。

經血液檢測，冀男血液中酒精含量為252.2mg/100mL，屬於醉酒駕駛。目前，冀男因涉嫌危險駕駛罪已被警方依法刑事拘留。