新冠肺炎︰自治區政府暫停跨境客運　禁市民從水陸出境

新冠肺炎疫情持續蔓延，內地繼續防範境外疫情輸入。廣西自治區疫情防控指揮部周五（3日）公布，即日起暫不允許中國公民（含邊民）從陸路水路口岸和邊民通道出境，並暫停跨境國際道路旅客運輸和國際水路航線客運，同時對邊民互市貿易區實行嚴格防疫措施等。

據通報，即日起強化邊境社區網格化、地毯式管理，加強對入境人士、流動人口的全面摸底排查，嚴格控制邊境地區人員往來。當局同時暫停跨境陸路和水路客運，暫停簽發邊境地區出入境通行證件，暫停口岸旅行通行，並不允許中國公民（含邊民）從陸路水路口岸出境；除個別口岸保留貨運通行功能外，其餘口岸通道暫時關閉，陸路口岸亦禁止第三國人員通行。

另外，當局亦加強通往邊境道路的便道、小道及渡口的管理，實行24小時駐點值守，全面清理界河「三無」船舶，以阻斷邊境偷渡通道。所有入境人士必須實行個人健康申報，並集中隔離醫學觀察14天及接受檢測，費用由入境人士自理。對入境時有發燒或呼吸道等症狀的人士，第一時間轉送定點醫療機構收治。

此外，當局亦要求港務局碼頭、船廠碼頭、漁業碼頭、企業自備碼頭等四類碼頭實行分類管控，對在港船舶實行24小時值守，杜絕碼頭擅自開放、人員從碼頭擅自出入境等情況發生，同時嚴禁中方船舶與外籍船舶進行交易、補給等。所有入境船舶須實施100%登臨檢疫，船員不得登陸，如需上岸或輪換的船員，則視作入境人士並落實相關措施。