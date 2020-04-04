新冠肺炎：台民眾乘車須戴口罩　台鐵高鐵禁車上飲食

台灣周六（4日）起實施新規例，市民乘搭公共交通工具時需戴上口罩，不接受勸導者最高可面臨1.5萬元（新台幣，下同，約3900港元）罰款。台鐵和高鐵即日起禁止乘客在車上飲食，下周日（5日）起暫停在車上售賣餐飲，減低旅客因用餐引起的感染風險。

中央流行疫情指揮中心周五（3日）宣布，若市民乘搭公共交通公具時未能保持1.5米社交距離，必須佩戴口罩。沒有戴口罩就會予以勸導，不接受勸導者會予以處分，處3000元（約785港元）至1.5萬元不等的罰款，若有故意擾亂秩序行為亦會作出處分。

交通部表示，民眾若未能在車上保持社交距離，不得進食。台灣高鐵指，職員會勸導旅客不要在車廂內飲食，即使自備食物亦應該下車後再食用，同時暫停提供書報雜誌。

當局指，交通部為主政機關，目前高鐵、台鐵已有機制及人員可作出處罰。若旅客忘記戴口罩，高鐵、台鐵工作人員都會先輔導旅客在鄰近便利商店購買。台北市長柯文哲表示，已與新北市達成共識，不佩戴口罩者不得乘搭台北捷運、台北與新北市巴士或其他公共交通工具，對屢勸不聽者將作出相應處罰。