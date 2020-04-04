新冠肺炎：台灣增7宗確診　1患者味覺嗅覺喪失

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（4日）召開記者會，指揮官陳時中公布，新增7宗確診病例，其中1宗為本土感染。一名40多歲男子近日未曾出境，發病後曾多次入院求醫，於周三（1日）因味覺及嗅覺喪失再次入院求醫，至周六確診。據悉，此為首宗本土感染致味覺及嗅覺喪失的病例，暫未知感染源。台灣目前累計個案增至355宗，5人病亡。

衞生部門調查發現，該男在上月30日出現發燒症狀，曾入院治療，出院後突然喪失味覺和嗅覺，再次入院治療後檢測確診。經查，患者獨居，活動範圍多為家中和工作地點，有關部門正調查相關密切接觸者和感染源。

另外新增的6宗境外輸入病例分別為2男4女，年齡介乎20多歲至60多歲，入境時間為3月15日至4月2日，發病時間為3月16日至30日，曾前往瑞士、美國、德國、英國及南美洲留學、工作或旅行等。

其中一名患者曾到美國工作，返台時與早前確診的兩名患者乘搭同一航班，隨後出現腹瀉、胸悶等症狀，直到周六檢測確診。另有一人曾參加南美旅遊團，該團目前已累計有3人確診，新增患者作為密切接觸者在家居隔離期間確診。指揮中心發言人莊人祥表示，經專家小組開會決議，即日起將腹瀉納入最新的感染通報採檢定義，但並不會追溯先前所有通報案例。

另經台北市衞生局通報證實，台北某旅行社周六發布通報稱，旅行社內一名代理部主管確診，從周五（3日）至本月13日暫停營業，對辦公區域消毒，其餘職員需健康管理14日。