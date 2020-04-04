新冠肺炎：內地糧食庫存充裕　籲市民無需囤搶米麵

內地在清明節因新冠肺炎疫情舉行全國哀悼，國務院聯防聯控機制周六（4日）舉行例行記者會，農業農村部種植業管理司司長潘文博指出，內地在疫情期間已採取超常規的措施穩定糧食生產，糧食庫存充裕，口糧完全自給，中央儲備糧未被動用，絕大部分地區也沒有動用地方儲備糧，市民不需要囤積搶購米麵。

農業農村部發展規劃司司長魏百剛表示，發現部分國家因疫情開始限制糧食出口，導致國際糧食價格上漲，但中國糧食產量連續5年穩定在1.3萬億斤以上，小麥多年供求平衡，而稻穀則供大於求；內地由2010年起，人均糧食佔有量持續高於世界平均水平；同時糧食庫存充足，小麥和稻穀庫存相當於全國市民一年的口糧；而中國的糧食進口量不大，去年進口糧食300億斤，僅佔內地穀物消費量的2%左右，所以國際糧價上漲對中國影響不大。

安全倉儲與科技司司長王宏表示，目前內地共有糧食應急供應點44601個，應急加工企業5388家，而糧價市場波動有兩級監測體系，糧食市場監測點覆蓋內地所有重點地區、重點品種，密切跟蹤糧食供求變化和價格動態；而疫情期間不少糧食企業也停產放假，糧油產量處於低位，但內地商場、超市的米麵油依然供應充足，價格也穩定，而截至目前，全國應急加工企業復工率達88.2%，小麥和稻穀的加工能力每天19.2億斤，每天的加工能力，就夠全國14億人吃一天多。

魏百剛又指出，中國的大豆主要依靠進口，進口進口量佔國內消費量的85%，而疫情對大豆進口影響有限，其中巴西是中國大豆的主要進口國，占種進口比例65%，而巴西大豆在上月向中國的出口量是增加的；另外美國的大豆在4月下旬會進入播種期，預計大豆種植面積會有所增加，用以落實中美早前達成的第一階段經貿協議，所以自美國的進口大豆今年也有可能有所增加。