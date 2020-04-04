陸快艇衝撞台海巡艦　台國防院定義「灰色地帶衝突」

台海局勢日趨升溫，緊張情勢擴至大陸漁民及台灣執法部門。金門海巡近日在執行任務時，遭10多艘大陸快艇和漁船蓄意衝撞，前者最終鳴槍驅趕。台灣的國防安全研究院近日發表報告，指上述事件屬於「灰色地帶衝突」，並將其解讀成大陸將衝突級別升級的徵兆，台灣境內安全或迎來新挑戰。

事發於上月16日，金門海巡隊在小金門檳榔嶼海域執行驅離陸船及清除非法布網的行動時，遭10多艘越界捕魚的大陸快艇丟擲石塊、空酒瓶攻擊，後者以船團組合方式干擾和搶收魚網，惡意衝撞台方巡防艇，導致2部引擎受損。直至海巡連開11槍後，陸艇才紛紛離開。台方事後要求大陸緝兇，追查肇事者並索償，惟至今未有答覆。

台媒周六（4日）引述台灣的國防院的報告指出，上述事件屬灰色地帶衝突，即「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」級別，對方刻意製造台方猶豫，就是否以軍事武力應對作出決策之際，以船團衝撞海巡船艇的性質難以論斷，此事或可視為偶發騷擾；但又認為若非單一事件，則會低估對台灣安全的威脅。

國防院認為，陸艇衝撞台海巡的事件可被解讀為大陸將衝突升級的徵兆，與同晚出現的解放軍軍機繞台等事件相連。另加上大陸漁民多次配合當地海警在南海及台海的行動，台灣有可能面臨陸方侵略性的舉動，如以海警或海軍船艦夾雜大量漁船接近台灣外離島海域，若台方稍有差錯，或會造成雙方軍隊衝突的局面。

台灣近年因大陸漁船越界捕魚，多次拘捕大陸漁民；國台辦曾表示，陸方為保障兩岸漁民作業，在海域維持秩序等作出大量工作，如設立設施接待台灣漁民及提供幫助，籲台方停止以粗暴和危險方式對待大陸漁民。另陸媒亦曾發文建議台灣通過協商解決問題，以民眾切身利益出發，妥善處理相關事情，在更好照顧兩地民眾的同時，使兩岸關係發展得更好。