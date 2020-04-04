新冠肺炎：臨床試驗現亂象　73種藥物超出規範使用

新冠肺炎疫情持續，內地頻傳藥物臨床試驗亂象，甚至有73種藥物使用超出說明書規範。內媒周六（4日）報道，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制研攻關組周五（3日）通報，要求已開展但未完成的臨床研究，要在下周三（8日）前完成立項、登記、上傳資訊，否則不得繼續開展臨床研究工作。

報道指，截至周五（3日），中國臨床試驗註冊中心展開的新冠病毒相關研究多達535項，其中有73個上市後的藥物在進行臨床試驗，但只有10款藥物經國家藥監部門批准可以使用，其中包括瑞德西韋。報道又指，內地一度傳出有73種藥物，在各個醫療機構進行「超說明書」使用，涉及藥物包括血必淨注射液、糖皮質激素、熱毒寧注射液、宮血幹細胞，中藥注射液、口服液等。

報道引述一名藥物專家指出，老藥超出適應症使用需醫生處方授權，但不能作為藥物申請增加適應症的研究數據，他表示「如果一款老藥需要增加說明書適應症，需要重新走程序，拿到臨床試驗批，需要嚴格執行雙盲試驗」；通報也要求，未納入診療方案的「老藥」，不宜涉及直接在臨床大規模使用。